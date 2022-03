Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Gruppe raubt zwei Männer aus - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Eine Gruppe Unbekannter hat am Montagabend (28. März, 21:35 Uhr) zwei junge Männer (22 und 23 Jahre) auf der Königstraße (Nähe Forum) ausgeraubt. Die beiden Duisburger berichteten der Polizei, dass sie von etwa 12 bis 15 Männern attackiert worden sind. Die Täter schnappten sich zwei Handys und ein Portemonnaie und flüchteten in die Landgerichtsstraße. Das Duo blieb verletzt zurück. Der 22-Jährige lehnte eine ärztliche Behandlung ab; ein Rettungswagen brachte seinen Freund in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Raub beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können: Sie sollen 18 bis 22 Jahre alt sein. Der Anführer der Gruppe wird auf etwa 1,70 Meter Größe geschätzt. Er hat schwarze, kurze Haare, ein Tattoo am Hals und trug einen Ohrring am linken Ohr. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

