POL-DU: Krefeld/Duisburg: Polizei fasst Whatsapp-Betrüger

Duisburg, Krefeld (ots)

Zivile Polizisten haben am Montagabend (28. März, 19 Uhr) zwei Betrüger (16 und 19 Jahre) in Krefeld gefasst. Das Duo hatte es auf das Geld einer Duisburgerin (45) abgesehen und drängte sie seit Tagen via WhatsApp zu einer Überweisung in sechsstelliger Höhe. Sie gaben sich als Sohn der Frau aus, der unter anderem noch offene Rechnungen beim Finanzamt hätte. Die 45-Jährige "spielte das Spiel" mit, ging auf die Nachrichten ein und vereinbarte einen Termin für eine Geldübergabe. Dann alarmierte sie die Polizei.

Bei einer fingierten Geldübergabe im Naherholungsgebiet "Hülser Berg" fassten Polizeibeamte in Zivil die Betrüger und stellten ihre Handys sicher. Beide erwartet nun ein Strafverfahren.

