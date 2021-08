Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugen nach Einbruch in Wilhelmshaven gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Unbekannte Täter drangen am Dienstag, den 24.08.2021, im Zeitraum von 09.00 Uhr bis 13.10 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Knud-Rasmussen-Straße ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten ein Tablet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell