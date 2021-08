Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und anschließender Unfallflucht

Varel (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 18:48 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin. Diese befuhr die Oldenburger Straße stadteinwärts ordnungsgemäß auf dem Radweg. Verunsichert durch eine entgegenkommende Radfahrerin verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stieß mit einer Mülltonne zusammen. Hierdurch geriet sie zu Fall, verletzte sich dabei leicht und wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum in Varel verbracht. Die entgegenkommende Radfahrerin, die ohne ihre Personalien zu hinterlassen den Unfallort verließ, wird wie folgt beschrieben: - 165cm groß - Ca. 40 Jahre alt - Mittelblonde, schulterlanges, lockiges Haar - Bekleidung: schwarzes Top, schwarzer Rock mit Blumenmuster - Damenfahrrad in schwarz mit einem gelben/grünen Aufkleber unterhalb des Rücklichts Die Polizei bittet die Radfahrerin sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 04451 923-0 bei der Polizei Varel zu melden.

