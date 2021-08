Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Sande (ots)

Am Dienstag, 24.08.2021, kam es gegen 16:30 Uhr an der Einmündung Dollstraße / Birkenweg in Sande zu einem Verkehrsunfall. Eine 40-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw VW befuhr den Birkenweg in Fahrtrichtung Kreisstraße 91. Ein 10-jähriger Radfahrer befuhr den Gehweg entlang der Kreisstraße und beabsichtigte in den Birkenweg einzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, da der Radfahrer nicht möglichst weit rechts fuhr und somit die Kurve schnitt. Die Pkw-Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der minderjährige Radfahrer verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

