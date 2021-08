Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Jever (ots)

Auf der Schützenhofstraße in Jever kam es am Dienstag, 24.08.2021, gegen 13:20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 19-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Renault Megane fuhr aus einer Parkbucht auf die Fahrbahn, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Er übersah einen 48-jährigen Fahrer eines Motorrades, der durch den Zusammenstoß zu Fall kam und sich schwer verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

