Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung durch Graffiti in Varel - Polizei sucht Zeugen

Varel (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ereigneten sich mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti. Betroffen ist hier der Verbrauchermarkt in der Straße "Achter de Gast" Ecke "Auf der Dreschke" in Varel.

Es wurde rote Farbe auf den Gehweg vor dem Objekt gesprüht und mit einem Farbstift die Scheiben des Marktes beschmiert.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 04451 923-0 bei der Polizei Varel zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell