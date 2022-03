Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Während der Fahrer schlief - Fitnessbikes aus Lkw-Auflieger gestohlen

Duisburg (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch (29.-30. März) 21 Fitnessbikes von einem Lkw-Auflieger auf der Straße "Am Schlütershof" gestohlen. Der Fahrer berichtete der Polizei, dass er gegen 22 Uhr auf dem Tankstellengelände geparkt und sich dann in seine Kabine zum Schlafen hingelegt hat. Am nächsten Morgen (6 Uhr) bemerkte er, dass die Plane seines Aufliegers aufgeschnitten wurde. Es fehlten mehrere Kartons mit Fitness-Fahrrädern der Marke "Wahoo".

Die Polizei Duisburg sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Angaben zu den Tätern oder einem Fluchtfahrzeug machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 36 unter 0203-2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell