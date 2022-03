Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Drogendealer gefasst - 19-Jähriger versteckte Cannabis im Schuhkarton

Duisburg (ots)

Zivilen Polizisten sind am frühen Mittwochabend (30. Februar, 17:50 Uhr) ein 19-Jähriger auf der Straße "In den Peschen" aufgefallen. Er stand gemeinsam mit vier Männern hinter der Sporthalle eines Gymnasiums und verschwand plötzlich in einem Gebüsch. Die Einsatzkräfte kontrollierten daraufhin den jungen Mann und fanden bei ihm Bargeld, zwei Handys, eine Feinwaage und eine sogenannte Marihuana-Mühle. In dem Gebüsch entdeckten die Polizisten außerdem eine Umhängetasche, gefüllt mit mehreren Tütchen Drogen.

Ein Richter genehmigte auf Antrag der Duisburger Staatsanwaltschaft die Durchsuchung der Wohnung des 19-Jährigen. In einem Schuhkarton in seinem Zimmer waren unter anderem mehrere Plastikbeutel mit Marihuana, Druckverschlusstüten und eine Feinwaage versteckt. Außerdem fanden die Einsatzkräfte mehrere Cannabisstängel. Sie stellten sämtliche Sachen sicher. Der junge Mann muss sich jetzt mit einer Anzeige wegen des illegalem Handels mit Cannabis auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell