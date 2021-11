Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit leicht verletzter Person

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Gestern, gegen 12.55 Uhr kam es in der "Oberen Lindenstraße" zu einem Verkehrsunfall. Ein 33 Jahre alter Fahrer eines Mercedes befuhr die Dornsengasse und wollte in die "Obere Lindenstraße" einbiegen. Hierbei kollidiert der Mann mit seinem Fahrzeug mit einem 25-jährigen Fahrer eines VW. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, die 26-jährige Beifahrerin des 25 Jahre alten Fahrzeugführers wurde leicht verletzt. Die Polizeibeamten führten einen Drogenvortest bei dem 33-Jährigen durch, dieser verlief positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Der Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht, ihn erwarten mehrere Verfahren. (jd)

