Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Süd: Zwei Verletzte nach Unfall auf Uhlenhorststraße

Duisburg (ots)

An der Autobahnabfahrt der A3 zur Uhlenhorststraße ist es am Donnerstagnachmittag (31. März) zu einem schweren Unfall gekommen. Beide Fahrerinnen kamen ins Krankenhaus. Gegen 15 Uhr wollte eine 27-Jährige im VW von der Autobahn kommend nach links auf die Uhlenhorststraße abbiegen. Dabei achtete sie offenbar nicht auf den fließenden Verkehr und stieß mit einem Mercedes, der in Richtung Mülheim unterwegs war, zusammen (Fahrerin: 42 Jahre). Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten beide Autos ein paar Meter weiter und kamen dann erst zum stehen. Der Mercedes als auch der VW waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell