Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh/Obermeiderich: Polizei sucht Zeugen nach mehreren Einbrüchen

Duisburg (ots)

Viermal hebelten Unbekannte in den vergangenen beiden Tagen (30. und 31. März) Wohnungs- und Balkontüren auf. Sie durchwühlten Schränke und stahlen unter anderem ein Sparschwein - einmal davon blieb es bei einem Versuch. Hier die Fälle im Detail:

Marxloh: Auf der Waterkampstraße versuchten Einbrecher am späten Mittwochabend (23:30 Uhr) in die Erdgeschosswohnung einer 59-Jährigen zu kommen. Dafür räumten sie Blumenkästen, die auf dem Balkon standen, zur Seite und machten sich an der Türe zu schaffen - scheiterten aber an gutem Einbruchschutz. Sie flüchteten mit Zigarettentabak und einem Feuerzeug, was auf dem Balkon lag.

Marxloh: Am Donnerstag zwischen 13 und 15 Uhr drangen Täter in eine Dachgeschosswohnung auf der Agnesstraße ein. Gestohlen wurde offenbar nichts.

Obermeiderich: Gleich zweimal schlugen Einbrecher in einem Haus auf der Pfingststraße zu. Am Donnerstag hebelten sie zwischen 12:30 und 16:05 Uhr die Türen zweier Wohnungen auf der zweiten Etage auf. Die Unbekannten flüchteten unter anderem mit einem Sparschwein und einer Geldkassette.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere Hinweise zu einem der Einbrüche geben kann, wird gebeten, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Mehr Informationen und Tipps gegen Einbrecher gibt es hier: https://polizei.nrw/wohnungseinbruch

