Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Ganderkesee +++ Eine Person schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 19. Januar 2022, wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall auf der Schierbroker Straße in Ganderkesee schwer verletzt.

Gegen 17:50 Uhr befuhr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ganderkesee die Schierbroker Straße in Richtung Bookholzberg und übersah einen ordnungsgemäß, rechtsseitig am Straßenrand abgestellten Pkw. In der Folge fuhr der 55-Jährige ungebremst auf den Pkw auf.

Seine 57-jährige Beifahrerin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in einer Höhe von etwa 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht weiter fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Gegen den 55-Jährigen wurde ein Strafverfahren, aufgrund der fahrlässigen Körperverletzung, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell