POL-PDTR: Erneuter Diebstahl aus einem Hofladen mit Vertrauenskasse

Morbach-Hundheim (ots)

Am 26.09.2021 kam es um 16:01 Uhr in der "Milchtankstelle" am Reinhardshof in Morbach-Hundheim zum Diebstahl der Tageseinnahmen und einiger zum Verkauf angebotener Lebensmittel. Die drei bislang unbekannten männlichen Täter betraten zur genannten Uhrzeit die Milchtankstelle und entwendeten aus der Kasse und dem Verkaufsregal Diebesgut im Wert von circa 250 Euro. Die Tathandlung wurde von der im Innenraum installierten Kamera aufgezeichnet. Nach dem Diebstahl verließen die Täter die Örtlichkeit mit einem PKW, es dürfte sich hierbei mutmaßlich um einen dunkelgrünen Opel Corsa/Vectra handeln. Ein Täter trug eine blaue Jeans, eine dunkle Jacke und schwarze Adidasschuhe. Ein weiterer trug eine rote Weste, eine dunkle kurze Hose und führte einen Rucksack mit sich. Der dritte Täter trug eine grün-schwarze Hose in Camouflage-Optik und eine schwarz-weiße Weste.

Die Polizei Morbach bittet zur Identifizierung der Täter um Hinweise aus der Bevölkerung.

