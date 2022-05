POL-RBK: Kürten - Toyota RAV 4 gestohlen

Leichlingen (ots) - Gestern Morgen (12.05.) ist die Polizei zum Lilienweg in Witzhelden gerufen worden, weil dort in der vorangegangenen Nacht in ein Firmenfahrzeug eingebrochen wurde. Der Nutzer eines Fiat Ducato hatte das Firmenfahrzeug am Vorabend gegen 20:00 Uhr vor seinem Haus abgestellt. Als er am Morgen gegen 08:00 Uhr zum Fahrzeug kam und die seitliche Schiebetür öffnete, bemerkte er, dass vier Arbeitsgeräte ...

mehr