Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Handwerkerfahrzeug aufgebrochen

Leichlingen (ots)

Gestern Morgen (12.05.) ist die Polizei zum Lilienweg in Witzhelden gerufen worden, weil dort in der vorangegangenen Nacht in ein Firmenfahrzeug eingebrochen wurde.

Der Nutzer eines Fiat Ducato hatte das Firmenfahrzeug am Vorabend gegen 20:00 Uhr vor seinem Haus abgestellt. Als er am Morgen gegen 08:00 Uhr zum Fahrzeug kam und die seitliche Schiebetür öffnete, bemerkte er, dass vier Arbeitsgeräte aus dem Laderaum entwendet wurden.

Offenbar haben die Täter das Türschloss der Heckklappe aufgebrochen und gelangten so in den Innenraum. Die Täter entwendeten Werkzeug und Bohrmaschinen mit einem Gesamtwert im oberen dreistelligen Bereich.

Wer zu diesem Vorfall sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

