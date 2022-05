POL-HS: Einbruch in Haus

Heinsberg-Dremmen / -Oberbruch (ots) - In der Nacht von Dienstag (10. Mai) auf Mittwoch (11. Mai) haben sich unbekannte Täter Zugang zu insgesamt sechs Fahrzeugen verschafft. In Dremmen schlugen sie an drei Pkw eine Scheibe ein und stahlen aus den Fahrzeuginnenräumen Zigaretten sowie eine Geldbörse mit diversen persönlichen Dokumenten. Die Tatorte lagen in der Schillerstraße, der Talmühlenstraße und der Straße An ...

mehr