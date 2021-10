Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldhöhe-Asemissen: Zwei Einbrüche in Firmengebäude im Industriegebiet am Westring

Lippe (ots)

(TW) In der Zeit zwischen dem 14.10.2021, 17:30 Uhr und dem 15.10.2021, 05:50 Uhr drangen unbekannte Täter durch Einschlagen von Fensterscheiben in zwei Firmengebäude ein. Während durch einen Geschädigten das Fehlen von Bargeld festgestellt wurde, ist über die Beute in dem zweiten Objekt derzeit noch nichts bekannt. Beide angegangenen Objekte befanden sich am Westring. Zeugen, die verdächtige Feststellungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden (Tel. 05231-6090).

