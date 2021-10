Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbrecher flüchten.

Lippe (ots)

Am Donnerstag, gegen 19:45 Uhr, entdeckte ein Bad Salzufler Einbrecher in seinem Haus in der Ehrlichstraße. Die Täter flüchteten unerkannt. Vorher hatten sie ein Fenster aufgehebelt und waren so ins Haus gelangt. Beute machten sie durch die Störung augenscheinlich nicht. Zeugenhinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090 entgegen.

