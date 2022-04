Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall - Verkehrsunfallflucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Unfall

Bad Hersfeld. Am Freitag (08.04.), gegen 13:50 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter aus Philippsthal die Simon-Haune-Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er dabei auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Audi eines 52-jährigen Fahrers aus Kirchheim. Beide Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 6.500 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Freitag (08.04.), gegen 20 Uhr, bis Sonntag (10.04.), gegen 12:30 Uhr, war ein Fiat einer Firma aus Leinenfelde am Fahrbahnrand der Straße "Neumarkt" abgeparkt. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte den Pkw in diesem Zeitraum vermutlich im Vorbeifahren und entfernte sich anschließend unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

