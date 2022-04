Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus - Einbruch - Sachbeschädigung - Einbruch in Keller - Einbruch in Gastronomie - Hinweise der Polizei

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Ulrichstein. Ein Einfamilienhaus in der Teichstraße wurde in der Zeit von Mittwoch (06.04.) bis Samstag (09.04.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufbrechen einer Tür gelangten die Einbrecher in das Gebäude, dessen Räumlichkeiten sie anschließend durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Lautertal. In ein Haus in der Straße "Am Fehdenberg" im Ortsteil Meiches brachen Unbekannte in der Zeit von Sonntag (03.04.) bis Samstag (09.04.) ein. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten die Langfinger mit Modeschmuck im Wert von circa 100 Euro. Durch den Einbruch entstand zudem Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Schotten. Ein Kellerfenster einer Schule in der Vogelsbergstraße warfen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (10.04.) ein. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Keller

Schotten. Unbekannte traten in der Nacht zu Sonntag (10.04.) die Tür eines Kellers eines Mehrfamilienhauses in der Mühlgasse ein. Anschließend entwendeten die Langfinger eine dort gelagerte Stichsäge sowie eine elektrische Kettensäge - noch unbekannten Werts - und flüchteten unerkannt. An der Tür entstand Sachschaden von circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gastronomie - Hinweise der Polizei

Alsfeld. Ein Restaurant in der Altenburger Straße wurde in der Nacht zu Sonntag (10.04.) Ziel unbekannter Täter. Durch Eindrücken eines gekippten Fensters gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit! - Ziehen Sie die Türen nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab - auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen! - Deponieren Sie ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0661/105-2041.

Die Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in der Übersicht:

Kriminalhauptkommissar Marco Hohmann, Tel. 0661/105-2046 (Landkreis Fulda), Kriminalhauptkommissar Ralph Bingel, Tel. 06621/932-112 (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) und Polizeihauptkommissar Wolfgang Keller, Tel. 06641/971-130 (Vogelsbergkreis)

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell