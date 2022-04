Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Apotheke - Bargeld gestohlen - Diebe flüchten in der Bahnhofstraße - Schmuck aus Einfamilienhäusern gestohlen - Reifen zerstochen - Fensterscheibe von Schule eingeworfen

Fulda (ots)

Einbruch in Apotheke

Neuhof. Unbekannte Täter hebelten Samstagnacht (09.04.), gegen 2 Uhr, gewaltsam die Glastür der Neuhofer Bahnhof-Apotheke auf. Im Inneren entwendeten sie zwei Kasseneinsätze mit einer geringen Menge Bargeld und entfernten sich unerkannt in unbekannte Richtung. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bargeld gestohlen

Fulda. Ein Einkaufszentrum in der Weimarer Straße war Samstagmorgen (09.04.), gegen 5.50 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch gewaltsames Aufhebeln der Glasschiebetür verschafften sich die Unbekannten Zutritt zum Verkaufsraum. Im Inneren brachen sie eine weitere Tür im Bereich der Bäckerei auf und entwendeten Wechselgeld in geringer Höhe. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebe flüchten in der Bahnhofstraße

Fulda. Ein unbekannter Mann betrat am Samstag (09.04.), gegen 15.25 Uhr, einen Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße. Er legte nach derzeitigen Erkenntnissen mehrere Videospiele sowie zwei Overear-Kopfhörer in einen Einkaufskorb. Doch anstatt diese zu bezahlen, verstaute er das Diebesgut unbemerkt in seinem Rucksack. Beim Verlassen des Marktes - gegen 15.40 Uhr - löste die Alarmanlage aus und der Mann flüchtete in Richtung des Universitätsplatzes. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, zwischen 25 und 30 Jahre alt, circa 170 bis 190 Zentimeter groß, schlanke Figur, schwarze Haare. Er war bekleidet mit einer Brille, einer schwarzen Jacke und Hose sowie dunklen Schuhe. Zudem führte er einen grauen Rucksack mit sich. Der Unbekannte wurde durch eine weitere männliche Person begleitet, die wie folgt beschrieben werden kann: circa 25 bis 30 Jahre alt, rund 170 Zentimeter groß, normale Statur, schwarze Basecap, schwarzer Pullover mit Kapuze und Nike-Emblem auf der linken Brustseite, graue Jogginghose und schwarze Schuhe. Personen, die Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Schmuck aus Einfamilienhäusern gestohlen

Fulda. Unbekannte Täter brachen am Samstag (09.04.), zwischen 14.45 Uhr und 0 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Bonifatiusstraße in Horas ein. Ersten Erkenntnissen zufolge kletterten sie über das Dach einer Gartenhütte und einer Markise zu einem Schlafzimmerfenster im ersten Stock, welches sie gewaltsam aufbrachen. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Bargeld und Schmuck - darunter unter anderem eine Damen- und eine Herrenuhr von Cartier - und flüchteten unerkannt über die Terrassentür. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Zur gleichen Zeit wurde auch in ein benachbartes Einfamilienhaus eingebrochen. Mutmaßlich über den rückwärtigen Balkon verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt zum Gebäude, indem sie die Balkontür beschädigten. Das Haus wurde ebenfalls nach Diebesgut durchsucht. Mit diversem Schmuck im Wert von etwa 3.000 Euro flüchteten die Täter und hinterließen rund 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Reifen zerstochen

Fulda. Unbekannte Täter zerstachen zwischen Freitag (08.04.) und Sonntag (10.04.) die Reifen von drei Pkw im Fuldaer Stadtgebiet. Bei einem in der Schulstraße abgestellten grauen VW Golf wurde am Samstagvormittag (09.04.) der vordere linke Reifen plattgestochen. Der hintere linke Reifen eines im Gerloser Weg in einer Hofeinfahrt geparkten weißen VW Polo wurde zwischen Freitag (08.04.), 15 Uhr, und Sonntag (10.04.), 11.45 Uhr, beschädigt. Mit unbekanntem spitzen Gegenstand wurden zudem zwischen Samstagabend (09.04.) und Sonntagmittag (10.04.) beide linken Reifen eines schwarzen VW Amarok in der Marquardstraße zerstochen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht ist derzeit nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Personen, die im Bereich des Gerloser Weges, der Marquardstraße und der Schulstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Fensterscheibe von Schule eingeworfen

Fulda. Indem sie ein Kellerfenster einer Schule im Domänenweg einschlugen, verschafften sich unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag (08.04.) und Sonntagmittag (10.04.) unerlaubt Zugang. Der Kellerraum selbst war jedoch verschlossen und ein weiteres Vordringen in das Schulgebäude nicht möglich, weshalb die Unbekannten vermutlich von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

