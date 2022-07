Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Steinfeld - Hühner gestohlen

In der Zeit zwischen Samstag, 2. Juli 2022, 21.00 Uhr und Sonntag, 3. Juli 2022, 8.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person neun Hybridlegehennen aus einem Garten in der Straße Am Kreuzberg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Vechta - Versuchter Einbruch

Am Sonntag, 3. Juli 2022, gegen 23.40 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte männliche Person gewaltsam Zugang zum Inneren einer Gaststätte in der Burgstraße. Als der Alarm ausgelöst wurde, flüchtete der Mann. Dabei wurde er von einer Zeugin beobachtet, die sah, wie er mit einem Fahrrad den Kapitelplatz in Richtung Marienstraße hinabfuhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Aufbruchsversuch

Von Mittwoch, 29. Juni 2022, 12.00 Uhr bis Donnerstag, 30. Juni 2022, 17.00 Uhr wollten unbekannte Personen im Ortsteil Spreda, Zur Spredaer Mühle/Ecke Kirchwiesen einen Kaugummiautomaten aufbrechen. Dabei blieb es beim Versuch. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 03 Juli 2022, 14.40 Uhr fuhr ein 57-jähriger aus Winkelsett mit einem Pkw auf der Langen Straße in Langförden, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Der 57-Jährige versäumte es nach einer Führerscheinsperrfrist einen Antrag auf Wiedererlangung der Fahrerlaubnis zu stellen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Vollstreckung von Haftbefehlen

Am Sonntag, 3. Juli 2022, um 15.00 Uhr, befuhr ein 36-Jähriger die Hauptstraße in Langförden mit einem E-Scooter, obwohl für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Zudem stand der 36-Jährige unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,17 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der 36-Jährige die Polizeibeamten zudem. Da zwei Haftbefehle gegen den Mann vorlagen, wurde er anschließend zu einer JVA gebracht.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 30 Juni 2022, von 17.00 bis 18.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw den linken Außenspiegel eines VW Tiguan, welcher in der Brinkstraße in Lohne geparkt stand. Anschließend entfernte sich die Person von der Unfallstelle, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

