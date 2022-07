Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Ersthelfer retten Jungen aus Heidesee

Am Montag, 4. Juli 2022, um 18.17 Uhr, kam es in Holdorf zu einem Badeunfall. Ein 5-jähriger Junge befand sich im dortigen Heidesee. Drei Ersthelfer aus dem Landkreis Osnabrück bemerkten, dass der Junge unter Wasser geraten war und retteten ihn. Einem Ersthelfer aus Neuenkirchen-Vörden gelang es, den 5-Jährigen durch Laienreanimation wiederzubeleben. Ein weiterer Ersthelfer aus Holdorf unterstützte die anderen Helfer im weiteren Verlauf. Bei Eintreffen der Polizeibeamten war das Kind wieder bei Bewusstsein. Der Junge wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

"Ich möchte allen Ersthelfern meinen Dank aussprechen. Sie hatten ein wachsames Auge und gemeinsam ist es ihnen gelungen, den 5-Jährigen aus dem Wasser zu retten und erfolgreich zu reanimieren. Dem Jungen wünsche ich eine gute Genesung", lobte Jörn Kreikebaum, Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, das besondere Einschreiten der Ersthelfer.

Vechta - Diebstahl aus Bürocontainer

Zwischen Freitag, 01. Juli 2022, 12.30 Uhr, und Montag, 04. Juli 2022, 06.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen aus einem Bürocontainer in der Burgstraße zwei schwarze DELL Computerbildschirme und Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Von Sonntag, 03. Juli 2022, 18.00 Uhr, bis Montag, 04. Juli 2022, 10.00 Uhr, beschädigten unbekannte Personen in Vechta, Ludwig-Richter-Straße, die Windschutzscheibe eines schwarzen Pkw VW Golf. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 29. Juni 2022, 16.45 Uhr, befuhr ein 39-Jähriger aus Visbek mit einem Transporter die Bakumer Straße in Vechta, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Der 39-Jährige konnte den Beamten lediglich eine ausländische Fahrerlaubnis vorweisen. Diese hatte jedoch ihre Gültigkeit verloren, nachdem der 39-Jährige seinen Wohnsitz bereits länger als sechs Monate in der Bundesrepublik Deutschland begründet hatte. Der Fahrzeughalter, ein 52-Jähriger aus Vechta, ließ die Fahrt zu. Gegen ihn wurde ein gesondertes Verfahren eingeleitet.

Lohne - Diebstahl einer Pedelec-Bedieneinheit

Am Donnerstag, 30. Juni 2022, zwischen 16.00 Uhr und 16.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen in der Keetstraße die BOSCH Bedieneinheit vom Pedelec eines 65-Jährigen aus Lohne. Das Pedelec war zum Tatzeitpunkt am Fahrradstand des dortigen Verbrauchermarktes abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Mittwoch, 29. Juni 2022, 19.00 Uhr, und Donnerstag, 30. Juni 2022, 06.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen im Roggenkamp den Außenspiegel eines PKW RENAULT Clio einer 26-Jährigen aus Lohne. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 230 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 04. Juli 2022, wurde um 11.15 Uhr, in der Lindenstraße eine 63-jährige Fahrzeugführerin aus Lohne einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehen könnte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Der 63-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ihr Führerschein sichergestellt.

Damme - Diebstahl eines Handys

Am Samstag, 02. Juli 2022, zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen in einer Gaststätte an der Großen Straße das silberfarbene APPLE iPhone Xa1901 eines 45-Jährigen aus Damme. Das Handy war zum Tatzeitpunk auf dem Tresen abgelegt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Steinfeld - Einbruchdiebstahl in Verbrauchermarkt

Am Montag, 04. Juli 2022, zwischen 00.30 Uhr und 01.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam in einen Verbrauchermarkt an der Großen Straße ein und entwendeten diverse Getränke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter Tel.: (05492) 960660 entgegen.

Goldenstedt - Diebstahl eines Pedelec

Am Sonntag, 03. Juli 2022, zwischen 05.30 Uhr und 10.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen in der Einer Straße das am dortigen Vereinsheim "Fortuna Einen" abgestellte Damen-E-Bike einer 57-Jährigen aus Goldenstedt. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein schwarzes GAZELLE Miss Grace C7+. Es hat eine Reifengröße von 28 Zoll, eine Rahmengröße von 54 cm und verfügt über eine 7-Gang-Schaltung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter Tel.: (04444) 967220 entgegen.

Goldenstedt OT Lutten - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 04. Juli 2022, kam es zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Visbeker Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit einem bislang unbekannten Fahrzeug den PKW VW Tiguan einer 64-Jährigen aus Goldenstedt im Bereich der Beifahrerseite. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter Tel.: (04444) 967220 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 04. Juli 2022, wurde um 21.30 Uhr in Grappershausen ein 16-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades kontrolliert, der zuvor mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h unterwegs gewesen war. Im Zuge der Kontrolle konnte er den Beamten lediglich eine Mofaprüfbescheinigung vorlegen. Dem 16-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und seine Eltern in Kenntnis gesetzt.

Dinklage - Verkehrsunfall

Am Montag, 04. Juli 2022, kam es um 11.15 Uhr in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 69-jährige Frau aus Dinklage befuhr mit ihrem Damenrad den Gehweg entlang der Bahnhofstraße in Dinklage. Aufgrund von zwei Stromkabeln, welche über den Gehweg verlegt waren, kam sie zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Visbek - Verkehrsunfall mit 2 Radfahrern

Am Montag, 04. Juli 2022, 17.55 Uhr, befuhr ein 13-Jähriger aus Visbek mit seinem Fahrrad die Hohe Straße in Visbek. Als er auf die Hauptstraße abbiegen wollte kollidierte er mit einer von links kommenden 50-Jährigen aus Goldenstedt, die mit ihrem Pedelec die Hauptstraße befuhr. Bei dem Unfall kam die 50-jährige Frau zu Fall und wurde leicht verletzt.

Visbek - Verkehrsunfall

Am Montag, 04. Juli 2022, kam es gegen 20.40 Uhr in Hagstedt zu einem Verkehrsunfall: Ein 19-jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine und ein 60-jähriger PKW-Fahrer aus Visbek befuhren in genannter Reihenfolge die Straße Hagstedt aus Richtung Hagstedt kommend in Fahrtrichtung Bundesstraße B69. Als der 19-Jährige beabsichtigte, nach links in die Straße Hagstedt abzubiegen, leitete der 60-Jährige zeitgleich einen Überholvorgang ein, sodass es zu einem seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Hierdurch schleuderte der PKW in den Garten eines 68-Jährigen aus Visbek. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 800 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell