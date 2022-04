Polizei Köln

POL-K: 220405-6-K Versuchter Raub auf Taxifahrer - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach drei jungen Männern, die am Montagabend (4. April) versucht haben sollen, einen Taxifahrer (61) nach der Fahrt zu berauben. Nach ersten Ermittlungen sollen die etwa 15 bis 20 Jahre alten Tatverdächtigen an der Bonner Straße in Köln-Bayenthal in das Auto eingestiegen sein. Am Ende der Fahrt habe man den 61-Jährigen gegen 22 Uhr an der Kreuzung Alte Brühler Straße/Alte Fischenicher Straße unter einem Vorwand aus dem Auto gelockt. In dem Moment habe der als schwarz, groß und mit dunklem Kapuzenpulli bekleidete junge Mann den Taxifahrer mit Pfefferspray eingesprüht. Er und seine zwei kleineren und als weiß beschriebenen Komplizen rannten anschließend ohne Beute in Richtung "An der Fuhr" davon. Der Griff nach der Geldbörse in der Fahrertür war vergeblich, da der Taxifahrer diese bereits während der Fahrt unbemerkt versteckt hatte.

Polizisten stellten das Taxi zur Spurensicherung sicher. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell