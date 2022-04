Polizei Köln

POL-K: 220405-4-K Encrochat-Verfahren: Durchsuchungen im Rheinland wegen Drogenhandels

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 5. April, Ziffer 1 - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5188809

Bei den heutigen Durchsuchungen in Köln, Leverkusen, Langenfeld und Leichlingen haben die Ermittler Datenträger, geringe Mengen Marihuana und Bargeld sichergestellt. Aufgrund einer fehlerhaften Information im Vorfeld drangen Spezialkräfte in Köln-Mülheim zunächst in die Wohnung eines 61 Jahre alten Unbeteiligten ein. Dieser wurde durch den Zugriff leicht verletzt. Wie sich herausstellte, lebt der Gesuchte (34), der im Besitz scharfer Schusswaffen sein soll, in einer Nachbarwohnung, war zum Zeitpunkt des Polizeieinsatzes aber nicht zuhause. Kriminaldirektor Michael Esser hat als stellvertretender Direktionsleiter Kriminalität im Nachgang zur Entschuldigung der Einsatzkräfte vor Ort eine interne Einsatznachbereitung sowie eine sofortige bedarfsgerechte Betreuung des 61-Jährigen angeordnet. Zudem wird die Polizei zivilrechtliche Ansprüche des 61-Jährigen prüfen. (cs/de)

