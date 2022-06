POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen (ots) - Bingen, 19.06., Ockenheimer Straße, 15:30 - 20:00 Uhr. Eine 20-Jährige stellte bei Rückkehr in ihre Wohnung durch Hebelspuren an der Hintertüre einen versuchten Einbruch fest. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, bitte melden! Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 9050 E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de ...

