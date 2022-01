Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Kleiststraße wurde am Mittwoch in eine Doppelhaushälfte eingebrochen. Die unbekannten Täter kamen über den Garten des Hauses und hebelten dann die Tür zum Wintergarten auf. Danach verschafften sie sich Zugang zum Wohnhaus und durchsuchten alles. Nach ersten Erkenntnissen wurden unter anderem Schmuck, Elektronik-Geräte (Laptop, Fernseher, Kaffeemaschine) und Kleidungsstücke gestohlen. Ein Nachbar hatte gegen 18.15 Uhr drei unbekannte Personen gesehen, die offenbar von dem Wohnhaus kamen und in Richtung Herder Straße wegliefen. Eine Frau stieg zeitgleich in einen dunklen Pkw. Die Männer wurden wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, einer etwa 1,80 bis 1,85m groß, schlank und dunkel bekleidet. Die zweite Person war kleiner.

Auf der Sterkrader Straße wurde ebenfalls am frühen Mittwochabend eingebrochen. Die unbekannten Täter durchsuchten hier eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Nach ersten Angaben wurden Bargeld, ein Laptop und ein iPad gestohlen. Der Einbruch muss zwischen 18.15 Uhr und 19 Uhr passiert sein. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um die gleichen Täter handelt wie bei dem Einbruch auf der Kleiststraße. Entsprechende Ermittlungen laufen.

Dorsten:

Auf der Memelstraße sind am späten Mittwochabend zwei Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Andere Bewohner hatten gegen 23.20 Uhr ein lautes Geräusch aus dem Hausflur gehört. Eine Frau schaute nach und stieß dabei auf einen Mann und eine Frau. Sie hatten offensichtlich die Tür zu der einen Wohnung eingetreten. Als die beiden Unbekannten zur Rede gestellt wurden, liefen sie weg. Beschreibung: 1. Person: weiblich, pummelig, etwa 1,70m groß, grau/blond gekrauste schulterlange Haare, trug eine silberne Brille 2.Person: männlich, schlank, etwa 1,80m groß. Ob die Beiden etwas gestohlen haben, ist unklar.

Gladbeck:

Auf der Enfieldstraße sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingebrochen, während jemand zu Hause war. Die Bewohnerin war zur Tatzeit im Obergeschoss und hörte gegen 11.15 Uhr Stimmen. Sie nahm allerdings an, dass die Stimmen von draußen kamen. Als sie dann wenig später zurück ins Erdgeschoss ging, entdeckte sie den Einbruch. Die Täter hatten die Terrassentür aufgebrochen und einen Computer (iMac) und eine Smart-Watch gestohlen. Die Einbrecher kamen vermutlich zu Zweit.

Marl:

Auf der Sickingmühler Straße wurde am Mittwochnachmittag oder am frühen Mittwochabend in eine Doppelhaushälfte eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten dann die Schränke im Wohnzimmer. Gestohlen wurde offenbar nichts.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

