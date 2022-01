Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Auffahrunfall mit einer leicht Verletzten

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf der Wittener Straße am späten Mittwochabend (22 Uhr) verletzte sich eine 26-Jährige aus Castrop-Rauxel. Ein 20-jähriger Dortmunder bog mit seinem Auto von der Witterner Straße in eine Einfahrt ab. Dabei fuhr ihm eine 26-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel von hinten auf. Beide waren in Richtung Innenstadt unterwegs. Die Unfallörtlichkeit liegt zwischen der Lothringer Straße und der Lotharstraße. Im Auto des Dortmunders befand sich noch eine 18-jährige Beifahrerin aus Castrop-Rauxel. Die 26-Järhige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde vor Ort von Rettungskräften behandelt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Das Auto der 26-Jährigen wurde abgeschleppt, der Wagen des 20-Jährigen wurde versetzt. Nach bisherigen Schätzungen liegt ein Schaden von etwa 4.000 Euro vor.

