Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See/Marl: Exhibitionist belästigt Frau in der Haard

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Jugendlichen/jungen Mann, der am frühen Mittwochnachmittag in der Haard unterwegs war und eine Frau belästigt hat. Die 61-Jährige aus Marl war gegen 14 Uhr mit ihrem Hund spazieren. Dabei fiel ihr mehrfach ein Fahrradfahrer auf, der mit einem älteren, roten Damenrad an ihr vorbeifuhr. Kurz darauf sah sie den Jugendlichen an einem Baum stehen. Daraufhin drehte sich der Unbekannte zu der Frau um und befriedigte sich selbst. Als die 61-Jährige ankündigte, die Polizei zu rufen, fuhr der mutmaßliche Exhibitionist in Richtung Marl-Sinsen davon. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 16 Jahre alt, dunkle Haare, schwarze Jacke, Jeanshose. Auffällig war das rote Damenfahrrad, mit dem er unterwegs war. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter Tel. 0800/2361 111.

