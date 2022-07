Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl

Zwischen Montag, 4. Juli 2022, 18.00 Uhr, und Dienstag, 5. Juli 2022, 7.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person eine Geldbörse aus einem VW Golf, welcher in der Straße Riege-Wolfstange stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Friesoythe - Fahrraddiebstahl

Zwischen Mittwoch, 29. Juni 2022, 20.00 Uhr und Donnerstag, 30. Juni 2022, 6.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein Damenrad, welches in Straße Neuland abgestellt worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Friesoythe - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, den 05.Juli 2022, gegen 08.05 Uhr befuhr ein 30-jähriger aus Oldenburg mit seinem PKW die Ellerbrocker Straße. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Zudem befanden sich am Fahrzeug Kennzeichen, die nicht für den Wagen ausgegeben waren- Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und eine Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung wurde eingeleitet.

Friesoythe- Sachbeschädigung an Schulgebäude

Zwischen Montag, den 04.Juli 2022, gegen 20.00 Uhr und Dienstag, den 05.Juli 2022, um 07.00 Uhr wurden durch bislang unbekannte Täter Fenster der Schule an der Dr.-Niermann-Straße beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Friesoythe-Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, den 05.Juli 2022, gegen 08.05 Uhr befuhr ein 30-Jähriger aus Oldenburg mit seinem PKW die Ellerbrocker Straße. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv. Zudem befanden sich am Fahrzeug Kennzeichen, die nicht für den Wagen ausgegeben waren. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und eine Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Friesoythe - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 05. Juli 2022, gegen 14.00 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Friesoyther mit seinem Elektrokleinstfahrzeug die Sedelsberger Straße und wurde dort einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stehen könnte. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bösel - Verkehrsunfall:

Am Dienstag, 05. Juli 2022, kam es gegen 17.40 Uhr auf der Garreler Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 58-jährige Frau aus Bösel befuhr mit ihrem E-Bike den Geh- und Radweg der Garreler Straße in Fahrtrichtung Garrel. Im Streckenverlauf überquerte sie die Garreler Straße nach links in den Oldenburger Weg, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Hierdurch kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einer 68-jährgien PKW-Fahrerin aus Garrel, die die Garreler Straße in Richtung Garrel befuhr. Durch die Kollision wurde die Fahrradfahrerin schwer, die PKW-Fahrerin leicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf 4000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell