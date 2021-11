Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Fußgängerin durch abbiegendes Fahrzeug verletzt

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag kurz vor 18 Uhr bog ein 52-jähriger VW-Fahrer aus der Straße "Neuer Weg Nord" in die Untere Talstraße ab. Dabei übersah der VW-Fahrer eine 61-jährige Fußgängerin, welche gerade vom Quellenweg kommend die Straße überquerte. Durch die Kollision mit dem Fahrzeug fiel die Fußgängerin zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Durch den Rettungsdienst wurde sie zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

