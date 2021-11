Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim - Motorenplatzer führt zu Tunnelsperrung

Weinheim (ots)

Am 01.11.2021, um 15.21 Uhr, kam es zu einem Brandvoralarm im Saukopftunnel. Auf der Tunnelkamera konnte auch Qualm wahrgenommen werden, weshalb der Tunnel gesperrt wurde. Ursächlich für den Qualm war ein Motorenplatzer an einem Fahrzeug, welches durch den Tunnel und auch weiterfuhr, ohne dass sich der Fahrzeugführer meldete. Als der Tunnel wieder geöffnet werden sollte, kam es zu einem technischen Problem an einer Schranke. Diese konnte durch einen Techniker schnell behoben werden, der Tunnel war ab 17.20 Uhr wieder frei befahrbar.

