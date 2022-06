Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Westerstede/Moorburg Verdächtiges Paket mit unbekanntem Inhalt in Briefkasten ++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, den 24.06.2022, um 08:26 Uhr, wurde dem polizeilichen Notruf durch den Eigentümer eines Einfamilienhauses in Westerstede-Moorburg gemeldet, dass er in seinem Briefkasten ein verdächtiges Paket aufgefunden habe. Da er dieses Paket nicht zuordnen konnte, öffnete er es und sah es dann als gefährlich an. Der Einsatzort wurde sofort weiträumig abgesperrt und im näheren Umkreis wurden mehrere Wohnhäuser durch Kräfte der Polizei und Feuerwehren Westerstede evakuiert. Die Friesenstraße in Moorburg blieb in diesem Zusammenhang für ca. 2 Stunden gesperrt, am Einsatzort kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. Das Paket wurde durch Entschärfer der Bundespolizei Bremen untersucht und als nicht gefährlich eingestuft, sodass zu keinem Zeitpunkt keine Gefahr für die Bewohner des Hauses sowie die angrenzenden Anwohner bestand. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens gegen unbekannt ein; die Ermittlungen dazu dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell