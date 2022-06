Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: Illegale Müllabladung in Rastede/Ipwege

Oldenburg (ots)

Am heutigen Freitag wurde der Polizeistation Rastede eine größere Müllabladung in Rastede/Ipwege gemeldet. Eine Spaziergängerin hat in der Wiemkenstraße, Zufahrt zum Waldkindergarten "Moltebeere" mehrere mit Unrat gefüllte, blaue Müllsäcke und eine größere Menge Eternit-Wellplatten im Wald neben der Straße entdeckt. Die zusätzliche Problematik bei den Eternitplatten ist, dass sie oftmals mit Asbestfasern durchsetzt sind. Seitens der Polizei wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Gesucht werden nun Zeugen, die etwas zur Herkunft der Abfälle sagen können oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Hinweise bitte an die Polizeistation Rastede unter der Rufnummer 04402/916520

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell