Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti an Schule angebracht

Greiz (ots)

Hohenleuben: Zwischen dem 07.02. und dem 08.02.2022, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Innenhof des Schulgeländes in der Karl-Marx-Straße. Hier brachten sie mit pinkfarbener und schwarzer Sprühfarbe insgesamt sieben Graffitis an. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen. (OK)

