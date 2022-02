Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit Rehwild

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Am 08.02.2022 um 17: 45 Uhr befuhr eine 32-jährige Fahrerin eines Pkw BMW die Straße von Schnauderhainichen nach Meuselwitz als plötzlich ein Reh die Straße überquerte. Mit dem Reh stieß die Fahrerin des Pkw BMW zusammen. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Der zuständige Jagdpächter wurde informiert. Am Pkw BMW entstand dadurch Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell