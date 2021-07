Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruchversuch in Geschäftsgebäude

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben versucht in einen Gebäudekomplex in der Königstraße einzubrechen. Den Dieben misslang der Einbruch. Sie scheiterten an einer Zugangstür. An dieser verursachten die Täter Sachschaden in Höhe von mindestens 150 Euro. Wann genau der Einbruchversuch stattfand, steht aktuell nicht fest. Zeugen, die Hinweise geben können oder in den vergangenen Tagen Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

