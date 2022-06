POL-OL: +++ Diebstahl von Kabeln aus Rohbau +++

Oldenburg (ots) - Am Montagnachmittag erscheint eine 59jährige Frau aus Barßel auf der Wache in Westerstede und teilt mit, dass sie soeben ein Portemonnaie in Ocholt, auf der Godensholter Straße, gefunden habe. Die aufgrund des Windes herumfliegenden Geldscheine habe sie eingesammelt. Da sich auch Ausweisdokumente in dem Portemonnaie befunden haben, sei sie zur Anschrift des 76jährigen Verlierers aus Westerstede ...

mehr