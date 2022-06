POL-OL: ++Pressemeldung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall mit verletzter Person++

Oldenburg (ots) - Bereits in der vergangenen Woche, in der Nacht von Donnerstag (16.06.2022) zu Freitag (17.06.2022), kam es zu dem Diebstahl eines Elektromobils. Einem 90-Jährigen wurde in der Nacht zu Donnerstag ein Elektromobil entwendet. Der Oldenburger hatte am Donnerstag, gegen 18:45 Uhr, sein Fahrzeug vor einem Seniorenwohnheim in der Willersstraße geparkt. Am ...

mehr