Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfallflucht in Augustfehn

Oldenburg (ots)

Am Montagmorgen (20.06.2022) ist es an der Hauptstraße in Höhe der Tennisanlage in Augustfehn zu einem Verkehrsunfall gekommen. In der Zeit von 08:30 Uhr bis 08:55 Uhr ist ein auf dem Seitenstreifen, entgegen der Fahrtrichtung geparkter weißer Kleintransporter vermutlich von einem in Richtung Apen fahrenden Fahrzeug gestreift und beschädigt worden. Der Verursacher hat sich anschließend nicht um den Vorfall gekümmert und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Apen-Augustfehn unter der Rufnummer 04489-935880 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell