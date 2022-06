POL-OL: +++ Vermisster 8-jähriger Junge im Stadtgebiet Oldenburg - Ortsteil Donnerschwee - Öffentlichkeitsfahndung +++

Oldenburg (ots) - Bereits am 31.05 kam es in Höhe des Famila-Parkplatzes Am Esch in Westerstede gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Mädchen. Die 10-jährige aus Westerstede fuhr mit ihrem Fahrrad in Richtung Innenstadt. In Höhe der Einmündung zum Parkplatz wich sie einem weit vorstehenden Fahrzeug aus und prallte in der Folge gegen einen abbiegenden Kleinbus. Durch den Sturz verletzte ...

