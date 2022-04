Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrugsmasche "Falscher Polizist" immer wieder aktuell (07.04.2022)

Donaueschingen (ots)

Mit der Betrugsmache "Falscher Polizist" hat ein Betrüger am Donnerstag gegen 22 Uhr versucht, eine Seniorin hereinzulegen. Er rief bei der Frau an und gab sich als "Matthias Fischer" aus. Er erzählte das Märchen, dass in der Nachbarschaft Einbrecher unterwegs seien und die Angerufene deshalb ihr Bargeld in Sicherheit bringen müsse. Die Angerufene ging nicht darauf ein und es kam zu keinem Vermögensschaden.

Hinweise, wie man solche Betrügereien am Telefon entlarvt und wie man sich davor schützen kann, gibt es auf den Internetseiten der Polizei unter www. Polizei-Beratung.de .

