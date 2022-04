Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwarzwald-Baar-Kreis) Zahlreiche Schäden durch Unwetter mit Sturmböen (07.04.2022)

Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zahlreiche Schäden hat ein Unwetter am Donnerstagnachmittag und Abends im Schwarzwald-Baar-Kreis verursacht. Gegen 14.30 Uhr riss eine Windböe einen Bauzaun auf der Bondelstraße in Brigachtal-Überaufen um. Umgestürzte Bauzäune beschädigten in Villingen auf der Schleicherstraße und der Bussardstraße zwei Autos und auf der Straße Adlerring fiel ein umgestürztes Verkehrsschild auf einen geparkten Peugeot. Insgesamt entstand an den beschädigten Autos ein Schaden in Höhe von über 1.000 Euro. In Niedereschach verdrehte der Sturm gegen 16.30 Uhr auf der Villinger Straße eine Baustellenampel, so dass kurzfristig ein Verkehrsdurcheinander entstand. Es kam jedoch nicht zu Unfällen oder Schäden. Vereinzelt kam es auch zu herabfallenden Ziegeln an Häusern und mehrere Straßen im Schwarzwald-Baar-Kreis musste die Polizei wegen umgestürzter Bäume kurzfristig sperren, bis Helfer die Gefahrenstellen beseitigt hatten. Verletzte Personen waren durch das Unwetter nicht zu beklagen.

