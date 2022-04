Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Frittlingen

Lkr. Tuttlingen) Falscher Europol-Anruf - Mann erkennt die Betrugsmasche

Frittlingen (ots)

Betrüger haben am Mittwochnachmittag einen 25-Jährigen auf seinem Mobiltelefon angerufen und versucht, an seine Daten und seine Ersparnisse zu kommen. Zum Glück hat der junge Mann die Masche rechtzeitig erkannt und konnte damit Schlimmeres verhindern. In letzter Zeit gehen auch im gesamten Landkreis Tuttlingen vermehrt Anzeigen zu einer neuen Betrugsmasche ein, in denen eine Bandansage vortäuscht, ein Anruf sei von der europäischen Polizeibehörde Europol. Sowohl Mobil- und Festnetzanschlüsse sind betroffen. Die Ansage erfolgt sowohl in deutscher oder englischer Sprache. Es folgen diffuse Erklärungen, wonach zum Beispiel der Ausweis des Anschlussteilnehmers bei Straftaten verwendet worden sei. Anschließend fordert die Bandansage auf, auf dem Telefon eine Zifferntaste zu drücken, um zu einem "Mitarbeiter" von Europol weitergeleitet zu werden. Wer dieser Anweisung folgt, muss mit Missbrauch seiner Daten und mit hohen Kosten rechnen. Die Polizei warnt eindringlich auch am Telefon wachsam zu sein und keine persönlichen Daten preis zu geben. Angerufene sollten sich nicht in ein Gespräch verwickeln oder unter Druck setzen lassen und am besten einfach auflegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell