Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) Radfahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Trossingen (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem 16- jährigen Radfahrer und einer 59-jährigen Autofahrerin ist es am Mittwoch gegen 16 Uhr im Kreuzungsbereich der Hauptstraße und der Hohnerstraße gekommen. Der junge Mann wurde hierbei leicht verletzt. Die Fahrerin eines Renault Twingo fuhr auf der Hauptstraße in Richtung Aldingen. An der Kreuzung wollte sie nach rechts in die Hohnerstraße einbiegen. Der Mountainbikefahrer fuhr zeitgleich auf dem Gehweg der Hauptstraße und wollte die Hohnerstraße überqueren. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 1800 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell