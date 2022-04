Tuttlingen (ots) - Bei einer landesweiten Schwerpunktkontrolle hat die Polizei am Mittwoch in der Möhringer Straße 28 Autofahrer bei Verkehrsverstößen erwischt. 18 Autofahrer waren während der Fahrt mit ihren Mobiltelefonen "beschäftigt". Sie erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro. Fünf weitere Fahrer oder Mitfahrer hatten keinen Gurt angelegt, in zwei Wagen war jeweils ein Kind ohne den erforderlichen ...

