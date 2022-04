Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) 28 Verkehrsverstöße in vier Stunden

Tuttlingen (ots)

Bei einer landesweiten Schwerpunktkontrolle hat die Polizei am Mittwoch in der Möhringer Straße 28 Autofahrer bei Verkehrsverstößen erwischt. 18 Autofahrer waren während der Fahrt mit ihren Mobiltelefonen "beschäftigt". Sie erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro. Fünf weitere Fahrer oder Mitfahrer hatten keinen Gurt angelegt, in zwei Wagen war jeweils ein Kind ohne den erforderlichen Kindersitz mitgefahren, was alleine dieser Fahrer jeweils 60 Euro Bußgeld kostet. Bei zwei weiteren Kontrollen fiel auf, dass die mitgeführte Ladung nicht richtig gesichert war. Ein weiterer Autofahrer muss ebenfalls mit einem Strafzettel rechnen, da sein Wagen technische Mängel aufwies. Die Polizei führt solche Kontrollen nicht durch, um Auto- oder Radfahrer zu ärgern oder "Kasse" zu machen. Insbesondere die Gurt-/Handykontrollen dienen dem Schutz aller. Jeder "aktive Teilnehmer" sollte dem Verkehrsgeschehen seine volle Aufmerksamkeit schenken und sich durch die Nutzung erwiesenermaßen sinnvoller Einrichtungen, wie dem Sicherheitsgurt, vor schweren Unfallfolgen schützen. Wer mit dem Handys während der Autofahrt telefoniert, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere.

