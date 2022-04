POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Betrug mit falschem Gewinnversprechen (07.04.2022)

Villingen-Schwenningen (ots) - Ein Leichtverletzter und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwoch gegen 14 Uhr auf der Dattenbergstraße. Ein 31-jähriger Smart Fahrer fuhr in Richtung Vöhrenbachstraße und wollte nach links in eine Gebäudezufahrt abbiegen. Wegen Gegenverkehrs hielt er an, was ein nachfolgender ...

