Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Ein Leichtverletzter nach Auffahrunfall (06.04.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Leichtverletzter und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwoch gegen 14 Uhr auf der Dattenbergstraße. Ein 31-jähriger Smart Fahrer fuhr in Richtung Vöhrenbachstraße und wollte nach links in eine Gebäudezufahrt abbiegen. Wegen Gegenverkehrs hielt er an, was ein nachfolgender 71-jähriger Mercedes GLK Fahrer zu spät bemerkte. E prallte mit dem schweren SUV auf den Kleinwagen, wobei sich der Fahrer des Smart leichte Verletzungen zuzog. Er musste sich nach dem Unfall in ärztliche Behandlung begeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell